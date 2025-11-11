РСПП представили стандарт рекламы с отражением традиционных ценностей РФ

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Разработанный по инициативе медиахолдинга МАЕР "Стандарт рекламы с традиционно-ценностным содержанием" представлен на заседании комиссии по медиаиндустрии Российского союза промышленников и предпринимателей. Предложено создать саморегулируемую организацию, которая займется разработкой конкретных рекомендаций для рекламодателей и мониторингом применения стандарта, сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

Стандарт разрабатывался год, документ прошел все этапы согласования с ФАС России, Минцифры и Минкультуры.

"Документ определяет порядок интеграции в рекламу образов и информации, отражающих традиционные российские духовно-нравственные ценности, и носит рекомендательный характер", - отметил сопредседатель комиссии РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере, владелец и гендиректор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

В разработке документа участвовали РСПП, Агентство стратегических инициатив, Ассоциация коммуникационных агентств России и другие организации. Первый зампред комитета Госдумы Марина Ким отметила, что отрасль оценила проработанность документа и предложила сосредоточиться на разработке методологии по продвижению всех ценностей, прописанных в указе президента РФ.

"Рекомендательный набор мер, который бы провоцировал в хорошем смысле этого слова рекламодателей на продвижение традиционных ценностей, был бы очень полезен", - подчеркнул председатель комиссии РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере, гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский.

Применение стандарта предполагается поощрять нефинансовыми мерами стимулирования, в том числе конкурсами и премиями, проводимыми деловыми объединениями и корпоративными структурами.