Липецкий завод ЛСТК увеличил производительность труда на 14,3% в рамках федпроекта

Время производственного процесса сократилось с 90,1 до 79,1 часа

Редакция сайта ТАСС

ЛИПЕЦК, 11 ноября. /ТАСС/. Липецкий завод по производству легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) стал участником федерального проекта "Производительность труда" и внедрил на предприятии принципы бережливого производства, что позволило увеличить производительность труда на 14,3%. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Липецкий завод по производству ЛСТК подвел итоги первых шести месяцев работы в программе. Внедрение принципов бережливого производства позволило предприятию добиться значительных результатов: производительность труда выросла на 14,3%, а время производственного процесса сократилось с 90,1 до 79,1 часа. Прогнозируемый экономический эффект от проведенной оптимизации превысил 6,4 млн рублей", - сказал Артамонов.

Губернатор пояснил, что в рамках пилотного потока проекта "Оптимизация процесса изготовления ЛСТК" на предприятии была внедрена система 5С, разработаны стандарты операционных процедур и переналадки оборудования, оптимизированы складские процессы и система размещения металлопроката.

Помимо этого, для развития компетенций сотрудников на заводе создан институт внутренних инструкторов и запущена программа непрерывного обучения персонала методам бережливого производства.

"Участие в федеральном проекте „Производительность труда“ открывает перед предприятиями региона доступ к комплексной государственной поддержке, включая консультационное сопровождение и помощь во внедрении современных производственных систем. Современные подходы к организации производства позволяют достигать реальных экономических результатов", - пояснил Артамонов.