Два участника первого потока "Время героев" получили должности в АСИ

Они стали директорами проектных направлений - дивизиона развития гражданско-военных технологий и дивизиона новых технологий в социальной сфере

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Двух участников первого потока президентской программы "Время героев" назначили в Агентстве стратегических инициатив (АСИ) директорами проектных направлений - дивизиона развития гражданско-военных технологий и дивизиона новых технологий в социальной сфере. Об этом сообщили в пресс-службе АСИ.

"Двое участников первого потока президентской программы "Время героев" назначены на должности в АСИ - кавалер ордена "За морские заслуги" Константин Аксенов назначен директором проектов дивизиона развития гражданско-военных технологий, кавалер ордена Мужества Андраник Гевенян - директором проектов дивизиона новых технологий в социальной сфере", - сказано в сообщении.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева подчеркнула, что агентство еще на этапе стажировки активно вовлекало участников программы к организации форума "Сильные идеи для нового времени", а также к аналитике существующих мер поддержки и выработке новых решений. "Поддержка участников СВО и их семей, развитие гражданско-военных технологий - одни из важнейших сегодня задач для государства, и опыт участников программы "Время героев" будет, безусловно, ценен в реализации соответствующих программ АСИ", - цитирует ее слова пресс-служба.

Аксенов считает, что опыт, полученный в программе "Время героев", поможет "ускорить внедрение инноваций и повысить конкурентоспособность отечественных решений". "Главная задача - создать устойчивую платформу для трансфера передовых гражданских технологий в оборонный сектор. В ближайшие годы сосредоточимся на развитии критериев оценки проектов, ускорении испытаний, формировании партнерских программ с промышленностью и научными институтами, на подготовке кадров", - приводятся его слова в сообщении. Гевенян, в свою очередь, подчеркнул, что "особое внимание будет уделено координации взаимодействия с профильными федеральными и региональными органами власти, общественными фондами и НКО для обеспечения бесшовного межведомственного сотрудничества".

Программа "Время героев" стартовала 1 марта 2024 года. На первый поток было отобрано 83 участника, которые приступили к обучению в мае 2024 года. На сегодняшний день состоялось 42 назначения из числа участников первого потока обучения. Среди них - полпред президента РФ в УРФО Артем Жога, врио главы Тамбовской области Евгений Первышов, глава Движения первых Артур Орлов и сенатор Алексей Кондратьев.