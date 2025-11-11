В Москве всероссийский конкурс патриотической песни "Голоса Родины" завершил гала-концерт

На мероприятие поступило свыше 350 песен, география участников охватила всю страну

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Финальный концерт музыкального конкурса "Голоса Родины", организованного Российским музыкальным союзом при поддержке Минкультуры РФ, прошел в Театральном центре "На Плющихе". Как сообщили ТАСС в пресс-службе конкурса, проект объединил авторов и исполнителей из разных регионов страны и был приурочен ко Дню народного единства.

"Отрадно, что конкурс открывает новые произведения о красоте нашей земли, общей истории, подвигах героев и верности своей стране. Они получили живой отклик, и теперь их услышат сотни тысяч людей по всей России", - сказала министр культуры РФ Ольга Любимова в обращении к участникам. Ее слова приводят в пресс-службе. Министр отметила, что проект стал примером востребованности темы любви и преданности Отчизне в современной музыкальной индустрии.

Конкурс призван поддержать авторов, чье творчество посвящено Родине, семье, подвигу солдат и тружеников тыла, любви и миру. Его цель - предоставить возможность новым именам заявить о себе и представить зрителям искренние патриотические произведения.

В 2025 году на конкурс поступило свыше 350 песен, написанных не ранее января 2024 года. География участников охватила всю страну, как отмечают организаторы, - "от Калининграда до Владивостока, от Крыма до Магадана". После технической экспертизы видеозаписи участников были размещены на официальном сайте конкурса. По итогам работы жюри и зрительского голосования в финал вышли 16 песен.

Конкурс состоял из двух этапов. На первом экспертная комиссия отобрала 50 лучших композиций, которые войдут в электронный нотный сборник. Финальное жюри определило авторов, представивших свои произведения на гала-концерте. Победителей определяли члены жюри финала - Андрей Батурин, Вадим Бреев, Евгений Кобылянский, Амария, Socrat и Александр Шаганов. Вели гала-концерт актриса театра и кино Виктория Полторак и актер, музыкант Максим Линников.

О победителях

В номинации "Великая Россия" победителем стала песня-гимн "Россия" в исполнении вокального ансамбля Arielle. Второе место в номинации занял Артем Титов с песней "Русская душа", третье - Дмитрий Соколкин с композицией "Святая Русь". В номинации "Родной край" первое место занял ансамбль "Родная душа" с песней "Деревенька родимая". Награду коллективу вручил поэт Александр Шаганов. Серебро досталось песне "Пой, курский соловей" Светланы Савиновой, а бронзу получила композиция "Я - россиянка" Элины Нишевой из Казани.

В категории "Военно-патриотические песни" победителем стала композиция "Души-звездочки" братьев Германа и Романа Блохиных. В номинации "Студенческая песня", впервые включенной в программу, победила Василиса Рыбакова из Калининграда с композицией "Помни". Победителем зрительского голосования стал Александр Мельник из Краснодарского края с песней "Простите нас". Специальный приз от партнера конкурса - музыкального издательства Ray Records - получила Ольга Дубова за песню "Я прикрою".

Конкурс "Голоса Родины" проходит в третий раз. Итоги его работы будут подведены в декабре: 50 лучших произведений войдут в электронный нотный сборник, который опубликуют на сайте проекта.