В ДНР намерены готовить специалистов для изучения Арктики

Открытие Национального историко-краеведческого и культурно-образовательного туристского комплекса "Музей Г. Я. Седова" позволит решить много задач, сообщила вице-премьер ДНР Ольга Макеева

ДОНЕЦК, 11 ноября. /ТАСС/. Проект Национального историко-краеведческого и культурно-образовательного туристского комплекса "Музей Г. Я. Седова" для подготовки специалистов для изучения Арктики намерены создать в поселке Седово в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила вице-премьер ДНР Ольга Макеева.

Она провела встречу с представителями экспедиционного центра "Арктика" и Московского архитектурного института.

"Коллеги предложили создать проект Национального историко-краеведческого и культурно-образовательного туристского комплекса "Музей Г. Я. Седова" в поселке Седово", - приводятся слова Макеевой в телеграм-канале правительства ДНР.

По ее словам, открытие данного центра позволит решить целый ряд задач, в том числе по патриотическому воспитанию и обмену детскими и молодежными делегациями между южными и Арктическими регионами России. "[А также] подготовке кадрового резерва для развития Арктики и сохранению исторической памяти о подвиге покорителей Арктики, развитию туристических маршрутов и созданию международной площадки для диалога и много других [задач]", - добавила Макеева.