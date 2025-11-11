В Ингушетии в 2026 году начнется строительство республиканской больницы

Она будет рассчитана на 450 мест, а также поликлинику на 250 посещений в смену

МАГАС, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют в 2026 году начать строительство республиканской больницы на 450 коек с поликлиникой, рассчитанной на 250 посещений в смену. Об этом сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов в ходе прямой линии.

"Нас уже включили в программу, и мы будем строить объединенную, так скажем, республиканскую больницу, которая будет рассчитана на 450 коек, а также поликлинику на 250 посещений в смену. Это уже заложено. Первые средства поступят в следующем году, и мы начнем ее строительство", - сказал Калиматов.

Он отметил, что нынешняя республиканская больница устарела и по своим масштабам соответствует районной. "Кроме того, в Магасе в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" в 2027-2028 годах будет построена новая поликлиника", - добавил глава Ингушетии.