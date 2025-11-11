Прокуратура опротестовала объединение театров в Ярославской области

Создание театрального объединения нарушает право актеров на досрочное пенсионное обеспечение, отметили в пресс-службе надзорного ведомства

Редакция сайта ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Прокуратура опротестовала создание театрального объединения на базе двух театров в Ярославской области из-за нарушения прав актеров на досрочное пенсионное обеспечение. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"Прокурор Ярославской области Климент Юрздицкий принес протест на постановление правительства Ярославской области о создании театрального объединения", - говорится в сообщении.

В соответствии с постановлением правительства Ярославской области Ярославский государственный театр юного зрителя имени В. С. Розова подлежит реорганизации путем присоединения к нему Ярославского государственного театра кукол. Прокуратура региона провела проверку соблюдения трудовых и пенсионных прав работников ярославских театров при их реорганизации.

"В соответствии с постановлением правительства Ярославской области от 26.09.2025 № 977-п ГУК ЯО "ТЮЗ" подлежит переименованию в ГУК ЯО "Ярославское театральное объединение". Вместе с тем создание театрального объединения нарушает право актеров на досрочное пенсионное обеспечение", - уточнили в пресс-службе.

Право на досрочное пенсионное обеспечение предоставляется отдельным категориям работников театров и напрямую зависит от занятости в определенном учреждении. Досрочное пенсионное обеспечение при стаже творческой работы не менее 25 лет могут получить артисты-кукловоды в театрах кукол, артисты детских театров и артисты театров юного зрителя. Работники театральных объединений не обладают правом на досрочное пенсионное обеспечение.