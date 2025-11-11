В Ульяновске построят дом для сотрудников завода "Авиастар" по программе Ростеха

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских назвал реализацию проекта еще одной важнейшей мерой поддержки для авиастроительной отрасли

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Программа "Квадратные метры Ростеха" позволит построить новый дом для сотрудников филиала ПАО "Ил" - "Авиастар" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех") в Ульяновске. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ростеха.

"Современный многоквартирный дом построят в Ульяновске для работников филиала ПАО "Ил" - "Авиастар" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех"), а также ветеранов СВО и их семей. Проект будет реализован в рамках социальной программы "Квадратные метры Ростеха", направленной на повышение доступности жилья для сотрудников оборонно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении.

По словам губернатора региона Алексея Русских, реализация проекта станет еще одной важнейшей мерой поддержки для авиастроительной отрасли. "Производство авиазавода расширяется, чтобы привлечь персонал, в том числе из других регионов, создать для них комфортные условия с точки зрения обеспечения жильем, такие проекты очень важны. Правительство региона присвоило ему особый статус, это позволяет ускорить реализацию. Поможем с присоединением коммуникаций", - приводятся слова Русских в сообщении.

В новом доме будет 237 квартир, на данный момент уже начались работы по устройству котлована и заливке фундамента. Работники ПАО "Ил" - "Авиастар" смогут купить жилье по специальной цене, которая существенно ниже средней рыночной по городу. Приоритет заселения в многоквартирный дом будут иметь в том числе сотрудники предприятия - участники спецоперации. Скидка будет обеспечена за счет участия застройщика в программе "Квадратные метры Ростеха".

По словам члена Бюро Союза машиностроителей России, заместителя генерального директора госкорпорации "Ростех" Николая Волобуева, задача Ростеха - создать для специалистов достойные условия, которые будут мотивировать их остаться в отрасли. "В условиях возросшей производственной программы и потребности в высококвалифицированных кадрах мы развиваем меры социальной поддержки, в том числе направленные на решение жилищных вопросов. В прошлом году Ростех направил 23,7 млрд рублей на социальные программы, в этом году финансирование вырастет до 30 млрд рублей", - процитировали Волобуева в пресс-службе госкорпорации.

В новом доме для сотрудников авиазавода будет предусмотрено порядка трети квартир. Предприятие также будет оказывать дополнительные меры поддержки работникам по корпоративной жилищной программе. Это облегчит их финансовую нагрузку за счет частичной компенсации или субсидирования ипотечных платежей. Специалисты ПАО "Ил" - "Авиастар" уже получили от предприятия первые сертификаты по программе поддержки для приобретения будущего жилья.

О программе

Программа "Квадратные метры Ростеха" по строительству доступного жилья для работников организаций госкорпорации была инициирована в 2023 году с целью удержать и привлечь специалистов на предприятия оборонно-промышленного комплекса. К социальной инициативе присоединились восемь холдингов - ОДК, ОАК, "Вертолеты России", АО "Концерн Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф. Э. Дзержинского" (УВЗ), АО "Объединенная приборостроительная корпорация" (ОПК), "Техмаш" и "Калашников". География программы охватывает 19 регионов страны, в которых сосредоточены ведущие промышленные предприятия. Проект дополняет другие социальные меры, реализуемые по жилищной программе корпорации, которая действует с 2015 года. Программа также предусматривает компенсацию или субсидирование процентов или первоначального взноса по ипотечным кредитным договорам, арендным и коммунальным платежам за арендуемую работниками недвижимость.