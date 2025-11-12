В Муринском ручье в Петербурге восстановят популяцию рыбы после аварии

Это планируется сделать весной 2026 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Популяция биологических ресурсов в Муринском ручье после просадки грунта на участке Выборгского коллектора на улице Харченко в Санкт-Петербурге будет восполнена весной 2026 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

"После завершения зимнего сезона и начала паводкового периода будет проведена проверка состояния воды в Муринском ручье и реке Охта. Это позволит зафиксировать динамику улучшения качества воды в этих объектах. "Водоканалу Санкт-Петербурга", имеющему многолетний опыт восстановления биоразнообразия водных объектов и возрождения популяций ценных пород рыб в Неве (таких, как молодь атлантического лосося, судака, сигов, толстолобиков и др.), поручено с особой ответственностью провести восполнение популяции биологических ресурсов, которое запланировано на весну 2026 года", - рассказали на предприятии.

Специалисты Водоканала уже очистили береговую линию. По просьбе администрации города Государственный гидрологический институт помог провести научные исследования и разработку рекомендаций по улучшению состояния Муринского ручья. Предприятие начало наполнение ручья чистой водой для его промывки. Это позволит восстановить исходное состояние водных систем.

О провале грунта

20 октября у дома 29/20 по Первому Муринскому проспекту произошла просадка дорожного полотна в районе шахты 120А Выборгского тоннельного коллектора. Следователями следственного отдела по Выборгскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Было проведено обследование инженерных сетей в зоне провала, отключены инженерные коммуникации. Жители домов, оказавшихся в зоне просадки грунта, были эвакуированы, лишь 5 ноября люди смогли вернуться в квартиры. После первоочередных противоаварийных мер организованы работы по устройству обводной линии коллектора.

Специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" вели работы в круглосуточном режиме, в ночь с 4 на 5 ноября было завершено строительство обводной линии для обхода поврежденного участка Выборгского коллектора на улице Харченко и запустили ее в работу.

Временная линия состоит из четырех труб протяженностью 180 м каждая. Благодаря ее запуску удалось в полном объеме транспортировать сточные воды на Северную станцию аэрации в обход места нарушения. Это позволило вернуть в нормативный режим функционирование системы водоотведения в зоне прохождения Выборгского коллектора на улице Харченко и прекратить кратковременный вынужденный излив в Муринский ручей.