Зампред СФ призвала сберегать народные промыслы для сохранения российской идентичности

В свою очередь, председатель московского областного регионального отделения "Союз женщин России" Екатерина Богдасарова подчеркнула роль Подмосковья в сохранении идентичности России и вклад региона в культуру страны

Редакция сайта ТАСС

© Юлия Морозова/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Сбережение и развитие народных промыслов является важным элементом сохранения российский идентичности, заявила в рамках форума "Культура Традиции Наследие" зампредседателя Совета Федерации Инна Святенко.

Международный форум прошел в Москве 11 ноября. Его цель - создание устойчивого движения по возрождению культурного кода России в быту, интерьере, дизайне, производстве и воспитании. В мероприятии приняли участие около 300 участников. Форум организован Союзом промышленников и предпринимателей "Иволга".

"Сегодня мы говорим о народных художественных промыслах не как о явлении прошлого, а как о живой, динамично развивающейся отрасли, которая формирует современный облик нашей страны. Это особенно символично в преддверии 2026 года, который президент России Владимир Владимирович Путин объявил годом Единства народов, - заявила Святенко. - Ведь именно в многообразии и богатстве наших культурных традиций, в уникальном коде каждого народа России кроется сила нашего единства. Сбережение и развитие народных промыслов - это и есть сохранение российской идентичности". По ее словам, народные промыслы служат основой для создания малого и среднего бизнеса и стимулируют туризм, легкую промышленности, торговлю и сферу услуг.

В свою очередь, председатель московского областного регионального отделения "Союз женщин России" Екатерина Богдасарова подчеркнула роль Подмосковья в сохранении идентичности России и вклад региона в культуру страны. "Московская область бережно хранит традиции, передаваемые из поколения в поколение. Подмосковные бренды известны не только в России, но во всем мире: лаковая миниатюра Федоскино, расписные подносы Жостово, бело-синяя Гжель, Дулевский фарфор, Павлопосадские платки и Клинская елочная игрушка. Особую роль играют мастера-художники, носители традиций. Когда есть учитель, наставник - найдется обязательно и ученик, а значит нить времен не будет прервана" - считает Богдасарова.

Сохранение культурной идентичности

По итогам форума была принята резолюция о создании культурно-промышленного комплекса, который призван объединить производственные, образовательные и креативные индустрии. Его деятельность будет сосредоточена на разработке продукции в таких сферах, как дизайн, текстиль, архитектура и промышленность, с опорой на отечественную производственную базу. Резолюция будет направлена в профильные органы государственной власти для дальнейшего рассмотрения и интеграции в государственные программы.

Как отметила председатель Союза промышленников и предпринимателей "Иволга" Альфия Петрухина, создание культурно-промышленного комплекса направлено не только на экономическую сферу, но и на сохранение русской культуры, особенно на фоне попыток "отменить" ее за рубежом. "Именно эти внешние вызовы консолидировали наши силы, направив их на укрепление исконных русских традиций. Культурно-промышленный комплекс - это наш деятельный и созидательный ответ на вопрос, как сделать наше великое наследие живым, актуальным и востребованным в 21 веке. Мы стоим на пороге формирования нового рынка, который соединит мудрость предков и энергию молодых талантов, сохранит традиции через их развитие", - сказала Петрухина.