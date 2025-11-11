В Грозном определили победителей конкурса на знание арабского языка и культуры

Второй очный этап прошел на базе Чеченского государственного педагогического университета

ГРОЗНЫЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Победителей Всероссийского конкурса "Мультикультурный диалог: Россия - страны Арабского мира" определили в Грозном. Второй очный этап прошел на базе Чеченского государственного педагогического университета (ЧГПУ).

"Финальным испытанием для молодых лингвистов стал конкурс публичных выступлений "Мир арабского Востока". Участники продемонстрировали высокий уровень владения арабским языком и представили собственное осмысление культурологических особенностей арабского мира, найдя точки соприкосновения с российской культурой", - рассказали в пресс-службе вуза.

По итогам финальных выступлений третье место разделили студент ЧГПУ Ахмад Темаев и Анастасия Гурулева из Института стран Азии и Африки при МГУ. Второе место занял Алексей Недумов, также представляющий ИСАА при МГУ, а победителем конкурса была признана студентка чеченского педуниверситета Ирсана Газиева. Все призеры получили денежные сертификаты.

"Проведение такого значимого всероссийского конкурса в стенах нашего университета - это большая честь и ответственность. Это стратегический проект, нацеленный на будущее. Мы закладываем прочный фундамент гуманитарного сотрудничества, пробуждая в российской молодежи не просто интерес, а глубокое, осмысленное понимание богатейшего культурного и научного наследия арабской цивилизации", - приводит пресс-служба слова ректора ЧГПУ Исмаила Байханова.

В состав жюри вошли эксперты из ЧГПУ, Высшей школы экономики, Казанского федерального университета, Дагестанской Академии наук и Федерации ректоров российских и арабских университетов. Участие в конкурсе принимали студенты из различных вузов страны, включая Луганскую Народную Республику.