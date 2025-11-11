В ДНР ждут прощальные селфи Зеленского из Славянска и Краматорска

Такая пиар-акция нужна главе киевского режима для оправдания западного финансирования Киева на фоне провалов ВСУ на фронте, отметил вице-премьер республики Кирилл Макаров

ДОНЕЦК, 11 ноября. /ТАСС/. Традиция Владимира Зеленского делать прощальные фото с городами должна продолжиться серией новых кадров из Славянска и Краматорска. Такое мнение высказал ТАСС вице-премьер ДНР Кирилл Макаров, комментируя сегодняшние фотографии Зеленского из Херсона.

"Очень трогательная традиция - оставлять на память прощальные фото с городами. Зеленский продолжает радовать нас своими прощальными фотосессиями. Пока он создает контент на фоне херсонской стелы, наши бойцы уже запечатлели себя у стелы Красноармейска. Ждем следующих селфи Зеленского у стел Краматорска и Славянска", - сказал Макаров.

Он добавил, что такая пиар-акция нужна главе киевского режима для оправдания западного финансирования Киева на фоне провалов ВСУ на фронте. "На фронте - провалы, значит, нужны громкие пиар-акции. Показывать реальное положение дел он не может, поэтому остается ставить спектакль, что называется, ломать комедию, а это уже не что иное, как его профессия", - заключил собеседник агентства.

Ранее Зеленский опубликовал видеообращение, которое записал на фоне стелы с надписью "Херсон". В ролике он, в частности, заявил, что поручил расширить оборонительные возможности ВСУ в городе. Аналогичные селфи глава киевского режима в разное время снимал, в частности, в Авдеевке, которая впоследствии была освобождена ВС РФ, а также в Купянске и Красноармейске, где сейчас заблокированы подразделения ВСУ.