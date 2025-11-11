В Москве на презентации упал первый в РФ антропоморфный робот Aidol

Устройство накренилось и упало во время попытки помахать рукой

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Первый российский антропоморфный робот с искусственным интеллектом Aidol потерял равновесие и упал во время презентации в Москве. Мероприятие было прервано, передает корреспондент ТАСС.

Aidol медленно вышел на сцену в сопровождении двух человек и попытался помахать рукой, однако накренился и упал. Сотрудники прикрыли робота черной тканью и вынесли из зала. "Я надеюсь, что эта ошибка превратится в опыт", - заявил гендиректор компании-разработчика Владимир Витухин.

В Новой технологической коалиции ранее сообщали ТАСС, что робот может вести осмысленное и адресное общение с выражением эмоций, которые названы "ключевым отличием Aidol от других мировых решений". Для этого у него есть "лицо" с гибкими тягами на 19 сервоприводах, поддерживающих не менее 12 базовых эмоций, а также "сотни" микровыражений. Разработчики также рассчитывают на промышленное и сервисное применение Aidol, например, на производстве, в логистике или в публичных пространствах - в банках, аэропортах и т. п.

