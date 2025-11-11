Голубой бриллиант Mellon Blue ушел с молотка в Женеве за $25,6 млн

По словам руководителя отдела ювелирных изделий Christie’s Макса Фосетта, этот камень считается "одним из самых прекрасных цветных камней, когда-либо появлявшихся на рынке"

Редакция сайта ТАСС

© Photo by PETER PARKS/ AFP via Getty Images

ЖЕНЕВА, 11 ноября. /ТАСС/. Редкий голубой бриллиант Mellon Blue весом 9,51 карата, ранее принадлежавший Рейчел Меллон, американскому филантропу и близкой подруге бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди, был продан в Женеве за 20,5 млн швейцарских франков ($25,6 млн). Об этом сообщил аукционный дом Christie's.

По его информации, благодаря насыщенному цвету Mellon Blue попал в редкую категорию ярких фантазийных камней, в которую входят менее 1% от всех редких голубых бриллиантов. Кроме того, камень не имеет внутренних дефектов. По словам руководителя отдела ювелирных изделий Christie’s в Женеве Макса Фосетта, этот камень считается "одним из самых прекрасных цветных камней, когда-либо появлявшихся на рынке".

Бриллиант был впервые выставлен на торги после смерти Меллон в 2014 году и был продан за рекордные $32,6 млн. Новый владелец отреставрировал камень, чтобы улучшить его прозрачность. В результате камень потерял свой первоначальный вес в 9,75 карата и был переделан из кулона в кольцо.