Минкультуры изменило название объединенных театров в Ярославле

Такое решение было принято после протеста прокуратуры

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Министерство культуры Ярославской области переименовало объединение двух театров в Ярославле после того, как прокуратура региона опротестовала создание театрального объединения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области.

Как ранее сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, прокуратура опротестовала создание театрального объединения на базе двух театров в Ярославской области из-за нарушения прав актеров на досрочное пенсионное обеспечение. Прокурор Ярославской области Климент Юрздицкий принес протест на постановление правительства Ярославской области о создании театрального объединения.

"Государственное учреждение культуры Ярославской области получит название ГУК ЯО "Ярославский государственный театр юного зрителя им. В. С. Розова. Ярославский государственный театр кукол". Сегодня подписано соответствующее постановление", - говорится в сообщении.

По словам министра культуры региона Ирины Ширшовой, новое название сохранит права артистов по выходу на пенсию. В составе объединения идентичность ярославских театров будет сохранена.

Объединение театров и права актеров

В соответствии с постановлением правительства Ярославской области Ярославский государственный театр юного зрителя им. В. С. Розова подлежал реорганизации путем присоединения к нему Ярославского государственного театра кукол и переименованию в ГУК ЯО "Ярославское театральное объединение". Прокуратура региона провела проверку соблюдения трудовых и пенсионных прав работников ярославских театров при их реорганизации. По данным надзорного ведомства, создание театрального объединения нарушает право актеров на досрочное пенсионное обеспечение.

Право на досрочное пенсионное обеспечение предоставляется отдельным категориям работников театров и напрямую зависит от занятости в определенном учреждении. Досрочное пенсионное обеспечение при стаже творческой работы не менее 25 лет могут получить артисты-кукловоды в театрах кукол, артисты детских театров и артисты театров юного зрителя. Работники театральных объединений не обладают правом на досрочное пенсионное обеспечение.