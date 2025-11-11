В Госдуме состоится правительственный час по технологиям в АПК

Депутаты также обсудят законопроект, который предусматривает штрафы за вождение без ОСАГО только раз в сутки

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Правительственный час на тему "Развитие современных технологий производства и глубокой переработки в агропромышленном комплексе как основа продовольственной безопасности России и доступности продуктов питания для населения" состоится в Госдуме в рамках пленарного заседания. Также депутаты обсудят законопроект, предусматривающий штрафы за вождение без полиса ОСАГО только раз в сутки, добровольное страхование самозанятых и продление специальных полномочий Банка России для реагирования на санкционные риски.

На правчасе выступят заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, а также руководитель ФАС Максим Шаскольский. В преддверии правчаса главы ведомств провели встречи во фракциях и профильных комитетах. Так, в частности, на президиуме фракции "Единая Россия" депутаты обсудили с вице-премьером и министром сельского хозяйства проблему ценообразования на зерновую продукцию. "Мы видим, что правительство принимает меры, чтобы стабилизировать этот рынок, в том числе выстраивая льготные логистические поставки, прежде всего из регионов Сибири, удаленных от портов и рынков сбыта", - сказал вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев. Фракция тесно взаимодействует с министерством сельского хозяйства и правительством по всем направлениям развития АПК, и эта работа будет продолжена, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников.

Штраф за езду без ОСАГО - раз в сутки

В первом чтении депутатами Госдумы будет рассмотрен законопроект о привлечении к административной ответственности за вождение без полиса ОСАГО только раз в день, если камеры фотовидеофиксации зафиксировали более одного нарушения в сутки. Документ был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Предлагается внести изменения в статью 12.37 Кодекса РФ об административных правонарушениях (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств). По этой статье за отсутствие полиса ОСАГО при управлении автомобилем его владелец может получить штраф в размере 800 рублей. За повторное нарушение предусмотрен штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается дополнить статью примечанием, согласно которому владелец автомобиля, управляющий им без полиса ОСАГО, не будет привлекаться к административной ответственности более одного раза в день, если нарушение было зафиксировано работающими в автоматическом режиме камерами фотовидеофиксации два и более раза в день.

Добровольное страхование самозанятых

Также в первом чтении рассмотрят законопроект о проведении эксперимента о добровольном страховании самозанятых граждан в рамках системы обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности. Проектом базового закона, внесенным правительством РФ в октябре, предусматривается проведение с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года эксперимента по добровольному вступлению самозанятых граждан в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности. Для этого самозанятому необходимо подать заявление в территориальный орган страховщика до 30 сентября 2027 года включительно.

Продление спецполномочий ЦБ

Госдума также рассмотрит в первом чтении законопроект о продлении на 2026 год специальных полномочий Банка России, введенных в 2022 году для гибкого реагирования на санкционные и геополитические риски. Законопроект был инициирован группой депутатов и сенаторов.

Особые временные полномочия регулятора продлеваются в целях защиты национальных интересов и обеспечения финансовой стабильности в связи с продолжением санкционной политики в отношении России со стороны недружественных государств, сказал ранее депутат Аксаков. Банк России продолжит определять перечень чувствительной информации, которую кредитные организации и другие участники финансового рынка вправе не раскрывать. Такие перечни могут быть подготовлены и на индивидуальной основе.

Также Банк России по-прежнему будет регулировать работу Национальной системы платежных карт в части функционирования международных банковских карт, в том числе ушедших из страны платежных систем, и сроки прекращения операций по таким картам. Кроме того, регулятор сможет на срок до шести месяцев приостанавливать операции и сделки банков и некредитных финансовых организаций, а также устанавливать нормативы, ограничивающие риски, и вводить иные показатели, при этом к участникам рынка могут быть установлены индивидуальные требования.