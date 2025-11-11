Вильфанд: в России наблюдается теплый период предзимья

Особенно высокая температура отмечается на юге европейской России, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Теплое предзимье установилось на текущий момент на большей части страны из-за температуры выше нормы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если смотреть на среднюю температуру в ближайшие 10 дней, то оказывается, что на большей части страны температура выше нормы. Особенно высокая температура на юге европейской России, юге Урала и в южной половине Приволжского федерального округа - на 6 градусов выше нормы в течение этих дней. То есть пока идет теплое предзимье в целом по территории России", - сказал он.

Вильфанд рассказал, что даже на юге Сибири, на юге Красноярского края, температурный показатель все равно будет на 3-4 градуса выше нормы.