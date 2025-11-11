На Командорах ввели режим повышенной готовности

В селе Никольское прогнозируется вторая волна циклона с сильным ветром

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 ноября. /ТАСС/. Силы и средства единственного села Никольское на Командорских островах на Камчатке перевели в режим повышенной готовности в связи с подходом циклона, сообщили ТАСС в краевом правительстве.

"Введен режим повышенной готовности. В селе Никольское прогнозируется вторая волна циклона с сильным ветром. В случае необходимости будут задействованы резервные источники питания и приняты оперативные меры реагирования", - рассказали в правительстве Камчатки.

Село Никольское - единственный населенный пункт на Командорах, отрезанный от остальных муниципалитетов Камчатки. В нем проживает около 700 человек, добраться до села можно только по воздуху.