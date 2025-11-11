Эксперт Антонова: проект по сдаче только двух ОГЭ надо расширить на всю страну

Такое решение прибавит баллы системе образования, считает директор МБОУ "СОШ №21" города Салават

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Пилотный проект по сдаче только двух предметов на ОГЭ школьниками, не идущими в 10 класс, нужно масштабировать на всю страну. Таким мнением с ТАСС поделилась директор МБОУ "СОШ №21" города Салават Элина Антонова.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который расширяет действие эксперимента по сдаче двух предметов ОГЭ на Татарстан, Московскую, Ростовскую, Тверскую и Тюменскую области.

"Конечно, это нужно масштабировать. Это нужно правильно преподнести. Будет огромная благодарность от педагогов в том числе", - сказала она.

По словам Антоновой, это решение прибавит баллы системе образования. Она отметила, что два ОГЭ по выбору добавляют нагрузку на учителей и в то же время не несут особой значимости для детей, которые планируют поступление в колледжи.

Об эксперименте

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий сдавать только два предмета на ОГЭ школьникам, которые не идут в 10 класс. Новые нормы уже действуют в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.

Позже министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о намерении министерства продлить эксперимент до 2029 года и расширить его действие еще на три региона: Республику Татарстан, Ростовскую и Тюменскую области. Также в Министерстве образования Московской области заявили о намерении региона присоединиться к эксперименту по упрощенному поступлению в колледжи после девятого класса.