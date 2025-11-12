В Сан-Паулу запретили концерт Канье Уэста из-за его высказываний

Мэр города Рикарду Нунес обвинил рэпера в пропаганде нацизма

Редакция сайта ТАСС

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 ноября. /ТАСС/. Мэр крупнейшего бразильского города Сан-Паулу Рикарду Нунес распорядился запретить проведение на принадлежащих городу площадках концерта американского рэпера Канье Уэста из-за его радикальных высказываний, которые "пропагандируют нацизм". Выступление было запланировано на 29 ноября, сообщил местный портал Brasil247.

"Ни в одном общественном учреждении, принадлежащем городской администрации, ни один человек, пропагандирующий нацизм, не исполнит ни одной песни и ни одной роли. Мы это не приемлем и сделаем все возможное, чтобы предотвратить любую подобную деятельность в Сан-Паулу", - приводит издание слова Нунеса.

Как пояснил Brasil247, решение о запрете проводить концерты принято из-за заявлений Уэста - исполнитель с 2022 года "подвергается критике за антисемитские высказывания и восхваление Адольфа Гитлера". Издание добавило, что мэрия уже уведомила организаторов концерта, что не станет предоставлять муниципальные помещения для проведения мероприятия. Место концерта будет изменено.