В девяти регионах РФ ожидается похолодание до минус 20-43 градусов

Прогнозируется, что температура в этих субъектах будет на 7-13 единиц ниже климатической нормы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Морозы пришли в девять регионов России, температуры могут понижаться до 20-43 градусов. Температура в этих субъектах на 7-13 единиц ниже климатической нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"12-13 ноября в Ненецком автономном округе и Республике Коми ожидается температура на 7-10 градусов ниже нормы, минимальное значение может достигать минус 20-25 градусов. На севере Урала, в ХМАО и ЯНАО 12-14 ноября прогнозируется температура на 10-13 градусов ниже нормы, она будет в диапазоне от 27 до 33 градусов мороза", - сказал он.

В Сибирском федеральном округе, а именно на Таймыре, в Туруханском и Эвенкийском районах Красноярского края, 12-14 ноября температура будет на 7-13 градусов ниже нормы. Минимальные значения там могут опускаться до 29-39 градусов мороза в ночные часы. В Иркутской области с 13 по 15 ноября температура составит минус 28-34 градуса.

Настоящая зима пришла и на Дальний Восток. Температура на севере Якутии на 8-13 градусов ниже нормы, с минимальными значениями минус 39-43 градуса. В Магаданской области и на Чукотке 13-14 ноября температура будет на 7-8 градусов ниже нормы - до 37-38 мороза.