ЛДПР предложила сократить рабочую неделю для одного из многодетных родителей

Партия разработала законопроект, предусматривающий право на ограничение в 30 рабочих часов

Редакция сайта ТАСС

© Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект, предусматривающий сокращенную 30-часовую рабочую неделю для одного из родителей в многодетных семьях. Документ, направленный на заключение в правительство РФ, есть в распоряжении ТАСС.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 92 Трудового кодекса РФ, закрепив право одного из родителей, воспитывающих трех и более детей, на сокращенную продолжительность рабочего времени - не более 30 часов в неделю.

"Быть многодетным родителем - огромное счастье, но и не меньшая ответственность. Когда в семье трое и больше детей, количество забот также умножается троекратно. Отвезти всех в школу или сад, забрать, накормить, помочь с уроками, а еще уделить каждому внимание, не забывая при этом пять дней в неделю ездить на работу и от звонка до звонка успешно выполнять свои трудовые обязанности. В сутках, тем временем, по-прежнему всего 24 часа, а значит многодетные мамы и папы живут в постоянном режиме сверхнагрузки, вынужденные разрываться между домом и работой, что плохо сказывается не только на их здоровье и психологическом состоянии, но и на атмосфере внутри семьи", - сказал ТАСС Слуцкий.

В пояснительной записке отмечается, что действующее законодательство предусматривает сокращенную рабочую неделю для ряда категорий работников, однако многодетные родители в этот перечень не входят. Авторы законопроекта подчеркивают, что при полной занятости в 40 часов в неделю у родителей многодетных семей зачастую нет возможности уделять детям достаточно внимания, сопровождать их в школу, на кружки и занятия, а также обеспечивать полноценное участие в воспитательном процессе.

Слуцкий отметил, что предлагаемая мера позволит многодетным родителям больше времени уделять воспитанию детей, сохраняя при этом стабильный доход.

Законопроект в случае его принятия вступит в силу с 1 марта 2026 года.