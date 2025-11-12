В Доминикане из-за аварии произошло полное отключение света

Как сообщила местная газета Diario Libre, подача электроэнергии в стране восстановлена лишь чуть более чем на 30%

ГАВАНА, 12 ноября. /ТАСС/. Полное отключение электроэнергии произошло в Доминиканской Республике из-за аварии, для обеспечения порядка мобилизована национальная полиция.

Как сообщила местная газета Diario Libre, по состоянию на 19:00 11 ноября по местному времени (02:00 12 ноября мск) подача электроэнергии в стране восстановлена лишь чуть более чем на 30%.

Ранее государственная энергетическая компания Доминиканы ETED информировала, что причиной блэкаута стала авария на двух крупных электростанциях на востоке страны.

Национальная полиция Доминиканской Республики сообщила на своей странице в X, что для обеспечения порядка отдано распоряжение о развертывании ее подразделений.