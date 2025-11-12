Эксперт Антонова: расширение пилота по сдаче двух ОГЭ привлечет учителей в школы

Многие молодые педагоги не идут работать в школы, потому что детей необходимо готовить к экзаменам, считает она

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Расширение эксперимента по сдаче только двух предметов на ОГЭ школьниками, не идущими в 10 класс, на другие регионы страны поможет привлечь новые кадры в российские школы. Таким мнением с ТАСС поделилась директор МБОУ "СОШ №21" города Салавата Элина Антонова.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который расширяет действие эксперимента по сдаче двух предметов ОГЭ на Татарстан, Московскую, Ростовскую, Тверскую и Тюменскую области.

"Мне кажется, [в случае расширения эксперимента] будет хороший приток новых учителей. Потому что многие студенты педагогических вузов не идут в школы, потому что детей необходимо готовить к экзаменам. Это серьезно, потому что мы как руководство требуем высоких результатов ОГЭ по всем предметам, в том числе по выбору. Я думаю, это будет хорошее подспорье по привлечению кадров", - сказала она.

По словам Антоновой, этот пилот снимает избыточную нагрузку не только на педагогов, но и на завучей и директоров школ.

Об эксперименте

В апреле 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий сдавать только два предмета на ОГЭ школьникам, которые не идут в 10 класс. Новые нормы уже действуют в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.

Позже министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о намерении министерства продлить эксперимент до 2029 года и расширить его действие еще на три региона: Республику Татарстан, Ростовскую и Тюменскую области. Также в Министерстве образования Московской области заявили о намерении региона присоединиться к эксперименту по упрощенному поступлению в колледжи после девятого класса.