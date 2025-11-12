Федор Конюхов прибыл на Огненную Землю и готовится отплыть в Антарктику

Там он планирует развернуть первую в мире одиночную сезонную антарктическую исследовательскую станцию

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Путешественник Федор Конюхов прибыл в аргентинский порт Ушуая и начал подготовку к отплытию на антарктический остров Смоленск. Там он развернет на предстоящие четыре месяца первую в мире одиночную сезонную антарктическую исследовательскую станцию, сообщил ТАСС руководитель штаба экспедиции Оскар Конюхов.

"Мы в Ушуая, Южная Америка. 15 ноября уходим из Ушуая, оттуда четыре дня до Смоленска. Стоит отметить, что мы привезли с собой в качестве багажа весь палаточный лагерь для организации станции в Антарктиде", - сказал Конюхов-младший.

В воскресенье участники экспедиции прилетели в Буэнос-Айрес и побывали в российском посольстве, где встретились с сотрудниками учреждения и соотечественниками.

Об экспедиции

На острове Смоленск Федор Конюхов проведет серию научных исследований и экспериментов по определению содержания микропластика в прибрежных водах Антарктического полуострова. Также он установит флаг Смоленска, преданный путешественнику главой города Александром Новиковым.

Архипелаг Южные Шетландские острова состоит из 24 островов, самый большой из которых - Кинг-Джордж (Ватерлоо). Значительная часть из островов нанесена на карту экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева на шлюпах "Восток" и "Мирный" в 1819-1820 гг. Изначально многие острова имели русские названия, присвоенные экспедицией Беллинсгаузена и Лазарева, но впоследствии замененные названиями английского происхождения: остров Ватерлоо - Кинг-Джордж, остров Рожнова - Гиббс, остров Мордвинова - Элефант, остров Березина - Гринвич, остров Полоцк - Роберт, остров Смоленск - Ливингстон.