Историк Асташин: падение Кенигсберга имело огромное символическое значение

Разгром многочисленной группировки в Кенигсберге поставил точку в истории милитаристского восточно-прусского плацдарма, отметил эксперт

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Разгром группировки вермахта в Кенигсберге имел большое как символическое, так и стратегическое значение для Красной армии. Такое мнение ТАСС выразил старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН и Музея обороны и блокады Ленинграда Дмитрий Асташкин.

"Штурм Кенигсберга в апреле 1945 года был не просто молниеносной операцией, но и сложным, многогранным событием. Город-крепость, укреплявшийся веками, оказался в эпицентре финального акта войны, и его падение имело огромное символическое и стратегическое значение. Безусловно, это был разгром многочисленной группировки. Но важнее то, что он поставил точку в истории восточно-прусского плацдарма, который веками имел милитаристское значение", - рассказал Асташкин.

Он указал, что сама операция длилась не четыре дня - ей предшествовали месяцы изматывающей подготовки и блокады. Историк уточнил, что это было связано со стремлением советского командования минимизировать потери, дожидаясь истощения сил противника.

"Для меня как для историка ценность этой даты - в ее способности напомнить о целом спектре событий и судеб. Это и эффективность Красной Армии как системы. И героизм отдельных солдат, как мой прадед-минометчик Иван Андреевич Масляков, получивший за штурм Кенигсберга орден Славы III степени. И вклад союзников, например, французских летчиков "Нормандии-Неман". Это также и память о трагических страницах - о жертвах среди мирного населения и о жестокости, которую порождает любая война", - подчеркнул Асташкин.

Он добавил, что установление памятной даты 9 апреля - это возможность говорить о прошлом "без глянца и упрощений, сохраняя всю сложность и значимость события".

Ранее депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который предусматривает установление в России новой памятной даты 9 апреля - Дня героического штурма и взятия Кенигсберга. Документ на рассмотрение палаты парламента внесла группа сенаторов во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, в первом чтении он был принят в сентябре.

Кенигсбергская операция

Штурм Кенигсберга проходил 6-9 апреля 1945 года. Им руководил Маршал Советского Союза Александр Василевский, чье имя носит одна из площадей Калининграда. Советские войска взяли в плен почти 94 тыс. немецких солдат, было захвачено более 2 тыс. орудий, 1 652 миномета и 128 самолетов. При штурме погибли, по разным данным, от 7 до 7,5 тыс. советских солдат и офицеров. Взятие Кенигсберга стало одним из самых ярких и важных событий на заключительном этапе Великой Отечественной войны.

9 июня 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль "За взятие Кенигсберга". Эта награда стала единственной медалью СССР, учрежденной за взятие города-крепости, а не за освобождение европейской столицы. Медалью "За взятие Кенигсберга" наградили 760 тыс. человек, 216 солдат и офицеров, которые участвовали в штурме и взятии города, получили звания Героя Советского Союза.