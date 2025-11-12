Бывший боевик "Айдара" признался в убийстве силовиков на "евромайдане" в Киеве

"Беркут" убивали за то, что бойцы разгоняли студенческий "майдан", заявил Николай Гавриляк

ДОНЕЦК, 12 ноября. /ТАСС/. Бывший боевик группировки "Айдар" (признана террористической, запрещена в РФ) Николай Гавриляк участвовал в сожжении и расстреле бойцов "Беркута" и полиции на "евромайдане" в Киеве в 2014 году.

"Мы шли убивать "Беркут" за то, что они разгоняли студенческий "майдан".<...> После того, как я бросал коктейль Молотова, я видел как минимум двух горевших беркутовцев. Также бросали брусчатку по подразделению "Беркута". Видели, как уносили потом погибших людей подразделения "Беркут", - рассказал ТАСС Гавриляк.

Наряду с бутылками с зажигательной смесью Гавриляк и его сторонники использовали огнестрельное оружие - ружья, пистолеты Макарова, а также газовые, травматические и пневматические пистолеты. По его словам, оружие митингующие беспрепятственно получали на местах столкновений.

Как рассказал ТАСС боевик, на "евромайдане" также были массовые перестрелки между самими митингующими. "Были перестрелки между собой, с "титушками" (группы фанатов, собранные для участия в беспорядках - прим. ТАСС)", - добавил он.