Народный фронт включит в руководство участников спецоперации

Руководитель исполкома движения Михаил Кузнецов отметил, что никаких "глобальных кадровых изменений" не будет

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Народный фронт в рамках съезда 2026 года проведет кадровое обновление центрального штаба, включив туда участников специальной военной операции и волонтеров, принимавших активное участие в гуманитарных миссиях. Как отметил в беседе с ТАСС руководитель исполкома движения Михаил Кузнецов, никаких "глобальных кадровых изменений" не предполагается.

Проведение съезда Народного фронта Кузнецов анонсировал на прошлой неделе в ходе презентации инициативы "Все для России". Последний съезд движения состоялся в 2021 году, он прошел в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. Тогда свое обращение участникам направил лидер движения, президент РФ Владимир Путин. Делегаты подвели итоги работы за пять лет и обозначены планы на будущее. На съезде был избран новый состав центрального штаба, а также его сопредседатели. Согласно уставу движения, срок полномочий постоянно действующего руководящего органа составляет пять лет.

"На предстоящем съезде новых глобальных изменений не будет, однако в состав штаба войдут новые активные и яркие участники, в том числе волонтеры и ветераны специальной военной операции. За время проведения СВО в периметре Народного фронта появилось большое количество людей, которые помогают фронту, и нам хотелось бы включить их в работу центрального штаба", - сказал Кузнецов.

На сегодняшний день в центральном штабе состоят 86 человек, среди них заслуженные деятели искусств, спортсмены, политики, правозащитники и журналисты. Действующими сопредседателями штаба являются ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, генеральный директор группы компаний "Камаз" Сергей Когогин, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, ответственный секретарь ООД "Поисковое движение России" и сопредседатель центрального штаба "Бессмертный полк России", депутат Елена Цунаева, а также руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева.