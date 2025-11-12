Бывший боевик "Айдара" расстреливал жителей ЛНР и клеймил их свастикой

Николай Гавриляк рассказал, как расстреливал машины с мирным населением, пытавшимся эвакуироваться

ДОНЕЦК, 12 ноября. /ТАСС/. Бывший боевик группировки "Айдар" (признана террористической и запрещена в РФ) Николай Гавриляк рассказал ТАСС, как расстреливал машины с пытавшимися эвакуироваться мирными жителями населенного пункта Счастье ЛНР, а также выжигал на телах попавших в плен к боевикам местных граждан свастику.

Боевики "Айдара" вошли в населенный пункт Счастье Луганской Народной Республики в конце весны 2014 года. Гавриляк попал в город 22 мая 2014-го и оставался там до июля того же года.

"За это время еще у нас было такое, что мы, когда стояли там постовыми, мы не выпускали машины. Бывали команды расстреливать машины. Мы их не пропускали. Те [люди], которые хотели уехать, просто была команда расстрелять [их]. Мы их расстреливали", - рассказал он.

Боевики также насильственным методом выбивали показания из женщин и подростков, пытаясь уличить их в шпионаже в пользу ополченцев ЛНР. Некоторых мирных граждан брали в плен, где издевались над ними в специально оборудованных на территориях местной школы и полиции пыточных. По его словам, к некоторым пленным относились "особым образом". "Над людьми там издевались.<...> Металлическими фигурами ставили людям знаки такие (свастику - прим. ТАСС)", - подчеркнул Гавриляк.

Запрещенная в России группировка "Айдар", как и многие другие украинские националистические организации, была создана из участников госпереворота на Украине в 2014 году. Уже весной того же года группировка была переброшена в ЛНР для подавления несогласных с госпереворотом жителей региона. Жертвами расправ стали десятки женщин, детей, подростков, пенсионеров и молодых мужчин, которых подозревали в пособничестве народному ополчению.