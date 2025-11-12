Сенатор Уваркина: срок ипотеки в 50 лет обречет людей на пожизненную кабалу

Для большинства россиян такой кредит окажется неподъемным, отметила член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Расширение срока ипотеки до 40 или 50 лет нецелесообразно для России, поскольку обречет граждан на долговую кабалу. Такое мнение выразила ТАСС член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Евгения Уваркина.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что предложение о продлении срока ипотечных кредитов в США до 50 лет заслуживает одобрения, поскольку многие американцы не могут позволить себе приобрести жилье на нынешних условиях.

"Расширение ипотечного кредитования до 40 или 50 лет нецелесообразно для нашей страны. Такой подход создает иллюзию доступности жилья, тогда как на деле обрекает заемщиков на пожизненную долговую кабалу с колоссальной переплатой", - сказала сенатор, отвечая на вопрос о возможности увеличения сроков ипотечных кредитов в России.

Для большинства граждан, как отметила Уваркина, 50-летний кредит окажется неподъемным обязательством, особенно с учетом пенсионного возраста и различных жизненных трудностей. "Вместо продления сроков до абсурдных значений необходимо повышать реальные доходы населения и развивать альтернативные варианты решения жилищного вопроса, чем мы с коллегами и занимаемся. На сегодня официальных инициатив по этому вопросу не поступало", - отметила она.