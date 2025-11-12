ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Студентка из Томска создала ортез для лечения синдрома диабетической стопы

Серийное производство планируется запустить весной 2026 года
Редакция сайта ТАСС
03:13

ТОМСК, 12 ноября. /ТАСС/. Студентка Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) разработала облегченный ортез для лечения синдрома диабетической стопы, который планируется начать выпускать серийно весной 2026 года, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

Разработка ведется в рамках стратегического проекта "Медицинские изделия нового поколения" программы "Приоритет-2030".

"Наша разработка создается по индивидуальным размерам, имеет доступную стоимость и позволяет пациентам самостоятельно регулировать степень сдавливания при появлении отеков. Все компоненты производятся в России, что обеспечивает независимость от импортных поставок", - приводятся в сообщении слова автора проекта, ординатора первого года по специальности "Хирургия" Марии Осокиной.

В проектной команде также работают доцент кафедры общей хирургии СибГМУ к. м. н. Александр Мартусевич и младший научный сотрудник научно-технологического центра "Цифровая медицина и киберфизика" СибГМУ Виктор Стасевский.

Как уточнили в вузе, разработка представляет собой специализированное медицинское приспособление в виде "сапога" для снижения нагрузки на нижние конечности. Устройство обеспечивает поддержание физиологически правильного положения и необходимое давление для лечения язв на стопе в любой области.

"Впервые в практике университета студенческая разработка становится серийным медицинским изделием, готовым к выходу на российский рынок. Наш центр помогает студентам с инжинирингом - конкретно в этом проекте мы выполнили полный цикл технологической поддержки: от подбора материалов и 3D-моделирования до создания прототипа, готового к производству", - отметил руководитель научно-технологического центра вуза Иван Толмачев. 

РоссияТомская область