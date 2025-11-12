Студентка из Томска создала ортез для лечения синдрома диабетической стопы

Серийное производство планируется запустить весной 2026 года

ТОМСК, 12 ноября. /ТАСС/. Студентка Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) разработала облегченный ортез для лечения синдрома диабетической стопы, который планируется начать выпускать серийно весной 2026 года, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

Разработка ведется в рамках стратегического проекта "Медицинские изделия нового поколения" программы "Приоритет-2030".

"Наша разработка создается по индивидуальным размерам, имеет доступную стоимость и позволяет пациентам самостоятельно регулировать степень сдавливания при появлении отеков. Все компоненты производятся в России, что обеспечивает независимость от импортных поставок", - приводятся в сообщении слова автора проекта, ординатора первого года по специальности "Хирургия" Марии Осокиной.

В проектной команде также работают доцент кафедры общей хирургии СибГМУ к. м. н. Александр Мартусевич и младший научный сотрудник научно-технологического центра "Цифровая медицина и киберфизика" СибГМУ Виктор Стасевский.

Как уточнили в вузе, разработка представляет собой специализированное медицинское приспособление в виде "сапога" для снижения нагрузки на нижние конечности. Устройство обеспечивает поддержание физиологически правильного положения и необходимое давление для лечения язв на стопе в любой области.

"Впервые в практике университета студенческая разработка становится серийным медицинским изделием, готовым к выходу на российский рынок. Наш центр помогает студентам с инжинирингом - конкретно в этом проекте мы выполнили полный цикл технологической поддержки: от подбора материалов и 3D-моделирования до создания прототипа, готового к производству", - отметил руководитель научно-технологического центра вуза Иван Толмачев.