Около 350 тонн грузов доставили в труднодоступные районы Камчатки

Большую часть составили продовольственные продукты

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 ноября. /ТАСС/. Около 340 тонн грузов, большая часть которых - продовольствие и товары первой необходимости, доставило судно "Анатолий Чернеев" в Палану, Тигиль и Лесную на Камчатке, сообщили ТАСС в краевом правительстве.

"В удаленные села Тигильского района, а также в Палану доставлено 340 тонн груза: 25 контейнеров с продуктами питания и товарами первой необходимости, а также промышленный груз", - рассказали в правительстве Камчатки.

Там добавили, что с сентября 2025 года вся территория Камчатского края включена в программу северного завоза, что позволяет снизить стоимость поставок товаров по всему полуострову. Ранее эта программа распространялась только на населенные пункты Корякского округа, власти региона субсидируют доставку социально значимых товаров.

До половины муниципалитетов Камчатского края добраться можно только по воздуху. Грузы в населенные пункты привозят воздушными и морскими судами.