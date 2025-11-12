Вильфанд: в Москве ожидается потепление

При этом ночные значения будут колебаться от 0 до плюс 5 градусов

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Температурный фон на 3-5 градусов выше климатических характеристик прогнозируется в Московском регионе в течение рабочих дней этой недели. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура на 3-5 градусов выше нормы до конца рабочей недели прогнозируется в Москве. При этом ночные значения будут колебаться от 0 до плюс 5 градусов, а дневные - от 4 до 7 градусов тепла", - сказал он.

По словам метеоролога, короткое повышение температуры, связанное с выносом южных воздушных масс, произойдет в пятницу. Дневные температуры в Московском регионе будут в диапазоне плюс 7-9 градусов. "Это высокая температура для середины ноября", - заключил он.