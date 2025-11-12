BI.ZONE: фишинг через письма с вредоносным ПО участился перед "черной пятницей"

В этот период такой вид маскировки обогнал привычную для корпоративных рассылок мимикрию под документы или договоры

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали рост числа фишинговых писем перед распродажами "черной пятницы" - этой осенью их приходило в 2,4 раза больше, чем осенью 2024 года, сообщили ТАСС в компании BI.ZONE.

За последние 2,5 месяца фишинговые письма с вредоносным ПО в 32% случаев мимикрировали именно под рассылки на тему скидок, подарков и акций. В этот период такой вид маскировки обогнал привычную для корпоративных вредоносных рассылок мимикрию под документы или договоры (20%). В BI.ZONE перечислили обнаруженные ими завлекающие сообщения в письмах перед сезоном распродаж: "Черная пятница" уже близко", "Скидки до конца недели", "Ваш бонус за участие в распродаже", "Спеццены только сегодня", "Пречерная пятница" началась".

"Поток легитимных рассылок создает фон, на котором фишинговые письма сливаются и становятся незаметными. Злоумышленники копируют визуальный стиль и тон коммуникации известных брендов, подделывают домены, например заменяют буквы в названии компании похожими символами (тайпсквоттинг - прим. ТАСС), имитируя уведомления о скидках", - предупредили в компании.

За год - в том числе в начале осени - также увеличилось число выявленных фишинговых сайтов, сообщили ТАСС в группе компаний "Солар", входящей в "Ростелеком". Их количество с января по сентябрь выросло в 1,5 раза, если сравнивать с 9 месяцами 2024 года, а основная масса являясь подделками сайтов маркетплейсов, инвестплатформ и форм входа на сервисы.