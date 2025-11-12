Определен монастырь на Двинской Земле, для которого написано Сийское Евангелие

Доцент кафедры Отечественной истории САФУ Алексей Едовин отметил, что его исследование помогает уточнить средневековую историю Русского севера

АРХАНГЕЛЬСК, 12 ноября. /ТАСС/. Ученые определили, что старейшим монастырем Двинской Земли был Покровский мужской Емецкий монастырь, и именно для него в 1339-1340 годах было написано Сийское Евангелие, рассказал ТАСС доцент кафедры Отечественной истории Северного Арктического федерального университета (САФУ) Алексей Едовин на Всероссийской конференции "Северная археография: вчера, сегодня, завтра" в Архангельске. Ранее считалось, что это евангелие было предназначено для Лявлинского Успенского монастыря.

"Двинская Земля - это территория Нижнего Подвинья и Беломорья, где всего в новгородское время существовало пять монастырей. Самым древним из них является Покровский мужской Емецкий монастырь, этот монастырь появился в Емецке, - сказал Едовин. - Евангелие было написано в 1339-40 годах для монастыря, который то ли основывался в то же время, то ли уже только что был основан. То есть это 1330-е годы. До этого считалось, что этим монастырем был монастырь в Лявле, но он не был самым древним".

Сийское Евангелие - рукописное Евангелие-апракос, написанное в 1339 или 1340 году, это один из выдающихся памятников средневековой письменности Руси. Оно было создано в Москве по заказу московского князя Ивана Калиты, который к тому времени был болен, отошел от дел и постригся в монахи под иноческим именем Анания.

Ранние монастыри на Севере

Евангелие предназначалось для монастыря пресвятой Богородицы на Двине, об этом указано в конце рукописи. Сийским оно названо по месту обнаружения: документ нашли в 1829 году в Антониево-Сийском монастыре. Этот монастырь был основан в 1520 году, евангелие попало в его библиотеку, скорее всего, после присоединения других обителей к нему.

Исследователи в начале ХХ века предположили, что евангелие было предназначено монастырю в Лявле, однако достоверные сведения об этом монастырском учреждении относятся, как отмечает Едовин, только к рубежу XVI-XVII веков.

"Я увидел несоответствие приписки этого Евангелия монастырю, о котором в принципе в Средневековье было ничего неизвестно, - пояснил историк. - Я сопоставил факты между собой, и нашел другой Богородицкий монастырь на территории Северной Двины в Емецке, узнал его раннюю историю и понял, что он действительно является древним, по крайней мере, он был на рубеже XIV-XV веков, и мог за несколько десятилетий до этого возникнуть".

Емецк известен с 1137 года, "Емецкий городок" упоминается в "Списке русских городов дальних и ближних". Интересно, что первыми территории Подвинья и Беломорья начали осваивать жители Великого Новгорода, но сначала это было освоение с промысловой точки зрения, новгородцы собирали дань с местного населения, не проводя его крещение. "С точки зрения христианизации раньше других начали эти территории осваивать жители Ростово-Суздальской земли. Прежде всего, это связано с монголо-татарским нашествием и притоком большого количества населения оттуда, которое было сдвинуто монголо-татарским нашествием. Они принесли в массовом характере христианство, потому как сами сюда переселились. И вот этот первый монастырь все-таки был основан выходцами из северо-восточной Руси", - добавил собеседник агентства.

Едовин отметил, что его исследование помогает уточнить средневековую историю Русского севера.