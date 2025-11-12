В Приморье заработали три новых медучреждения по нацпроекту

Среди них детская поликлиника и два современных фельдшерско-акушерских пункта

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноября. /ТАСС/. Детская поликлиника и два фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа) заработали в Приморском крае в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В Приморском крае открыли три новых медучреждения по нацпроекту - детская поликлиника в поселке Трудовое под Владивостоком, а также два современных ФАПа - в Черниговском и Октябрьском округах края. Строительство нового здания детской поликлиники и обновление двух ФАПов стало возможным благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь", инициированному президентом России Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.

Новая детская поликлиника рассчитана на 100 посещений в смену. Здесь медпомощь смогут получить более 3,5 тыс. детей. По словам главврача Светланы Нагибко, ранее врачи с пациентами располагались в приспособленном здании банно-прачечного комбината, а теперь созданы комфортные условия. "Новое просторное и светлое помещение отвечает всем санитарным требованиям. Есть разделение потоков для здоровых и больных детей, кабинет инфекционных заболеваний и физиокабинет с современным оборудованием", - отметила она.

Обновленный ФАП в селе Вадимовка Черниговского округа обслуживает около 700 жителей, включая 148 детей. Еще один ФАП в селе Заречное Октябрьского округа рассчитан на обслуживание до одной тыс. человек, включая жителей соседних сел. По словам заведующей пунктом в Вадимовке Александры Федоренко, в здании оборудованы современные кабинеты приема, процедурная и прививочная, создана безбарьерная среда для маломобильных граждан.

В 2025 году на развитие медицинской инфраструктуры Приморского края направлено более 2,4 млрд рублей, а на укрепление материально-технической базы и ремонт оборудования - около 3 млрд рублей.