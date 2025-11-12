В Финляндии увеличилось число преступлений на почве ненависти

Чаще всего преступления направлены на россиян и выходцев из стран бывшего СССР

Редакция сайта ТАСС

© Lev_Karavanov/ Shutterstock/ FOTODOM

СТОКГОЛЬМ, 12 ноября. /ТАСС/. Число преступлений на почве ненависти в Финляндии достигло рекордно высокого уровня в 2024 году. Чаще всего правонарушения совершаются в адрес граждан России, Эстонии и выходцев других стран бывшего СССР. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle со ссылкой на исследование Университета полиции Финляндии.

Как следует из материала, в 2024 году финская полиция зарегистрировала более 1,8 тыс. жалоб на преступления на почве ненависти, что на 13% больше, чем в 2023 году.

Количество преступлений по отношению к русским по сравнению с 2023 годом увеличилось. При этом среди истцов по делам о преступлениях на почве ненависти россияне находятся на седьмом месте, а украинцы - на восьмом.

Отмечается, что мотивом большинства преступлений (почти 70%) могла стать неприязнь по этническому и национальному признаку. Другими причинами предполагаемых преступлений на основе ненависти стали сексуальная ориентация, а также религиозная принадлежность.