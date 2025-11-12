Росстандарт утвердил требования к обустройству мест для выгула собак

ГОСТ вступит в силу с 1 апреля 2026 года, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Росстандарт утвердил первый национальный стандарт, устанавливающий требования к благоустройству территорий для выгула и дрессировки собак, сообщили ТАСС в ведомстве. ГОСТ вступит в силу с 1 апреля 2026 года.

"Новый документ - ГОСТ Р "Благоустройство территорий общего пользования для владельцев собак. Общие требования к типологии, проектированию, оборудованию и содержанию территорий для прогулок, занятий и игр с собаками" - направлен на формирование единого подхода к созданию комфортной и безопасной городской среды, учитывающей интересы всех жителей", - сказали в Росстандарте.

Утвержденный документ устанавливает принципы размещения, проектирования и содержания инфраструктуры - игровых, дрессировочных, гигиенических и прогулочных зон. Стандарт впервые дает определения понятий "инфраструктура для владельцев собак", "игровая площадка для собак", "маршрут для прогулок с собаками", разделены понятия о игровых и дрессировочных площадках. "Эти термины закрепляют современный подход и стремление общества к формированию культуры дружелюбия к собакам, ко всем домашним животным, к благоустройству городской среды, основанный на принципах безопасности, гуманности и уважительного отношения к животным", - рассказали в ведомстве.

ГОСТ определяет конкретные параметры для организации таких территорий. Согласно документу, минимальная площадь игровой площадки составляет 200 квадратных метров, а дрессировочной - 1,5 тыс. квадратных метров. Ограждение площадок должно быть высотой не менее 2 метров. Для обеспечения санитарных норм предусматриваются зоны для уборки отходов с контейнерами и дозаторами для пакетов. Кроме того, документ устанавливает требования к освещению, зонированию, установке препятствий для дрессировки собак.

"Создание гармоничной городской среды невозможно без учета интересов всех жителей, включая тех, кто живет с домашними питомцами. Новый стандарт помогает сформировать единые подходы к благоустройству территорий, делает города более удобными, безопасными и дружественными к человеку и животным. Применение ГОСТа позволит использовать единые критерии при обустройстве общественных пространств, повысит безопасность и комфорт владельцев собак", - отметил руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

Документ разработан Фондом "Институт развития городов Республики Татарстан" при участии "Союза общественных кинологических организаций - Российская кинологическая федерация" (СОКО "РКФ"), региональной общественной организации "Кинология-XХI век", проекта "Собакин город".