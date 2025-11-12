Временный поверенный Иванов: Россия ожидает рост турпотока в Турцию

Стороны также обсуждают существующие сложности, отметил дипломат

СТАМБУЛ, 12 ноября. /ТАСС/. Россия ожидает прирост турпотока россиян в Турцию по итогам 2025 года. Об этом заявил ТАСС временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов на полях XVI Азиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай", организованной в Стамбуле в партнерстве с Институтом Анкары.

"Нет, вы знаете, мы падение спроса не фиксируем. Небольшой прирост по итогам этого года ожидается в части, касающейся российских туристов. Неизменный интерес сохраняется у наших граждан к посещению Турции, и турецкая сторона старается, конечно, обеспечить комфортные условия пребывания здесь для россиян", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем дипломат обратил внимание на то, что стороны обсуждают существующие сложности. "Есть определенные, конечно же, сложности, есть проблемы, мы их обсуждаем вместе с турецкими партнерами. И вот на следующей неделе как раз намечено проведение рабочей группы по туризму в рамках двусторонней межправительственной экономической комиссии в Анталье, где как раз мы будем обсуждать аспекты, связанные с обеспечением прав, интересов и безопасности наших туристов. Но в целом, опять же повторюсь, падение спроса, несмотря на очевидный рост цен, мы не фиксируем", - отметил он.