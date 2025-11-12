В Самарской области число абортов без медпоказаний сократилось на четверть

В регионе работают центры медико-социальной поддержки для тех, кто находятся в трудной жизненной ситуации, но сохранили беременность

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 12 ноября. /ТАСС/. Количество случаев прерывания беременности по желанию женщин в Самарской области снизилось за последние пять лет на 25%. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

"За последние пять лет количество абортов по желанию женщин снизилось примерно на 25%. Количество беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, отказавшихся от прерывания беременности и вставших на учет по беременности, имеет тенденцию к увеличению", - сообщили в ведомстве.

По данным Минздрава, процент женщин, оказавшихся перед репродуктивным выбором и в итоге отказавшихся от аборта и вставших на учет по беременности, в 2020 году составлял 21,5%, а к 2024 году вырос до 24,4%.

В Самарской области с 2023 года действует распоряжение Минздрава "О принятии медицинских мер по увеличению рождаемости и сохранению репродуктивного здоровья женщин Самарской области". Для женщин, которые находятся в трудной жизненной ситуации, но сохранили беременность, работают центры медико-социальной поддержки. Специалисты, включая психологов и социальных работников, ведут патронаж будущих матерей. Женщины, еще не принявшие решение, могут проконсультироваться с психологом как очно, так и в онлайн формате, а также получить информацию о мерах соцподдержки и трудовых гарантиях.