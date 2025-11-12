В ОП назвали стандарт НКО по приютам для животных неконкурентноспособным

НКО получили право создавать приюты для бездомных животных после принятия федерального закона "Об ответственном обращении с животными" в 2018 году, напомнила председатель комиссии Общественной палаты по экологии и устойчивому развитию Елена Шаройкина

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Распределение бюджета на реализацию мероприятий по обращению с бездомными животными, в том числе создание приютов, сегодня происходит на конкурсной основе, из-за чего некоммерческие организации (НКО) часто не могут выдержать конкуренции и не получают финансирование. Для эффективного решения проблемы содержания животных без владельцев необходим комплексный подход во взаимодействии власти и представителей НКО, сообщила ТАСС председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и устойчивому развитию Елена Шаройкина.

НКО получили право создавать приюты для бездомных животных после принятия федерального закона "Об ответственном обращении с животными" в 2018 году. В феврале 2025 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству и руководству российских регионов обеспечить выделение социальным некоммерческим организациям земельных участков для строительства приютов для животных.

"Распределение бюджета по статьям на мероприятия по обращению с животными без владельцев разыгрывается на конкурсной основе (кто меньше запросил, тот и выиграл), где НКО, как правило, не могут выдержать конкуренцию в принципе и, вообще, оказываются как бы "не ко двору". Они задают ненужные "стандарты качества", спорят с заказчиком, отказываясь выполнять "телефонные поручения", противоречащие смыслу и целям работы, с ними сложно "договориться" и так далее. <…> Безусловно, вне всего комплекса мероприятий по выстраиванию системы обращения с животными без владельцев, ответственность за проведение которых лежит на региональной власти, передачей земельных участков НКО проблемы не решить - перекладывать ее полностью на плечи соответствующих НКО нельзя. Это общая, государственная, задача, в ее правильном и эффективном решении заинтересовано общество в целом, а не только профильные НКО и защитники животных", - сказала Шаройкина.

Эксперт подчеркнула, что данное президентом поручение по выделению НКО в регионах земельных участков под строительство приютов стало реакцией на обращения граждан. "Действительно, в ряде регионов складывается по-своему парадоксальная ситуация - с одной стороны, руководство заявляет о проблемах с животными без владельцев, выделяет дополнительные средства на решение данной проблемы и, одновременно, не просто не поддерживает соответствующие профильные НКО, но своими действиями фактически им препятствует", - добавила глава комиссии.

Кроме того, еще одной проблемой Шаройкина назвала тенденцию, при которой предприниматели ради получения выгоды и определенных льгот мимикрируют под НКО. "В этом случае власти крайне трудно разобраться "кто есть кто", а установившиеся личные связи заказчика и "удобных" подрядчиков этому отнюдь не способствуют", - добавила собеседница агентства.