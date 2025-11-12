В Москве скорректировали работу системы отопления из-за похолодания

Технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства правительства Москвы скорректировали работу столичной системы отопления в соответствии с погодой. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха в столичном регионе продолжит снижаться, сегодня среднесуточная составляет уже всего лишь плюс 3 градуса. В связи с этим было принято решение впервые в текущем отопительном сезоне повысить температуру теплоносителя в системе теплоснабжения до 76-79 градусов", - сказал Бирюков, слова которого приводит пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Он уточнил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха.

"Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема", - добавил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме, на основании показателей погодных датчиков и систем диспетчеризации, расположенных в том числе на тепловых пунктах.