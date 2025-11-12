В Сибири и на Дальнем Востоке ожидаются сильный снег и гололед

Ветер усилится до 20-35 м/с

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Опасные явления погоды, среди которых сильный снег, гололед и ветер с порывами 20-35 м/с будут наблюдаться в ближайшие дни в регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов РФ. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Новосибирской области в ближайшие дни прогнозируется снег, мокрый снег, метель, сильная гололедица, ветер до 20 м/с, в Республике Алтай - тоже метель, ветер до 23 м/с. В Алтайском крае в среду и четверг пройдут снег, мокрый снег, также возможны метель, гололедные явления и ветер до 23 м/ с, в Кемеровской области и Хакасии аналогичная ситуация. В Красноярском крае по прогнозу просматривается гололедица, сильный снег в горах", - сказал он.

Кроме того, в Бурятии прогнозируется сильный снег, в Камчатском крае порывы ветра в ближайшие несколько дней составят 30-35 м/с при сильном снеге и дожде. До конца рабочей недели в Магаданской области и на Курилах прогнозируются мокрый снег и дождь, а также усиление ветра до 27-30 м/с.