"Известия": водителей легковушек штрафуют из-за поддельных номеров у грузовиков

Размер взысканий достигает 600 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

© Игорь Онучин/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Водители легковых автомобилей в разных регионах России начали получать штрафы до 600 тыс. рублей за нарушения, допущенные грузовиками, использующими поддельные государственные номера. Об этом сообщили "Известия".

По данным газеты, недобросовестные перевозчики перед прохождением автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК) устанавливают дублирующие регистрационные знаки, которые совпадают с номерами легковых машин из других регионов. В результате штрафы за превышение веса или габаритов приходят невиновным гражданам. Размер взысканий за превышение весовых параметров достигает 400-600 тыс. рублей.

Подобный случай произошел с водителем из Омска, "Известия" ознакомились с документом. Легковая машина названа в нем шестиосным автопоездом высотой 4,79 м и оштрафована на 600 тыс. рублей за перевозку крупногабаритного груза, превышающего максимальные значения на 0,79 м. К постановлению прикреплена фотография с изображением капотного магистрального тягача Kenworth.

В Ространснадзоре заявили "Известиям, что постановления не выносятся, если на фотографиях с АПВГК видно легковой автомобиль. При наличии ошибки штраф можно обжаловать в ведомстве или в суде. Газета также направила запрос в Минтранс.