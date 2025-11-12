В Роспотребнадзоре напомнили о мерах профилактики кори для путешественников

Самой эффективной мерой является вакцинация, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Самой эффективной мерой профилактики кори является вакцинация, не привитым гражданам следует учитывать риски при посещении других стран. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Роспотребнадзор в связи с появившимися в СМИ сообщениями о выявлении случаев кори среди российских детей на Бали обращает внимание родителей и путешественников на высокую заразность заболевания и рекомендует соблюдать меры профилактики. Корь может привести к осложнениям, затрагивающим разные системы организма: пневмония, энцефалит, менингит, менингоэнцефалит, полиневрит, отит. Самая эффективная мера профилактики - вакцинация. Вакцинация проводится в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок", - говорится в сообщении.

Детей прививают по схеме: вакцинация - в 12 месяцев, ревакцинация - в 6 лет. Взрослым, не привитым или не болевшим корью, а также тем, кто привит однократно, вакцинация против кори проводится до 35 лет, для декретированных контингентов - до 55 лет. Лицам, не привитым против кори, следует учесть риски при посещении других стран.

Корь - заразная вирусная инфекция, восприимчивость к которой составляет почти 100%. Люди, не болевшие корью и не привитые против нее, могут заболеть в любом возрасте. Источником инфекции является больной человек.