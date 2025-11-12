Нарышкин наградил финалистов VII Международного конкурса краеведов

В 2025 году участниками конкурсной программы стали более 600 человек из 85 регионов России, а также Белоруссии, Молдавии и Казахстана

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин наградил финалистов VII Международного конкурса краеведов, работающих с молодежью, передает корреспондент ТАСС.

"Наш с вами выдающийся соотечественник, ученый, мыслитель, гуманист Дмитрий Сергеевич Лихачев как-то назвал краеведение замечательной школой воспитания гражданственности. Это действительно так, ведь интерес к истории населенного пункта, региона, где человек родился и вырос, постепенно перерастает в более широкую увлеченность отечественной историей, закладывает такой надежный и твердый фундамент патриотизма. В течение уже нескольких лет Российское историческое общество и фонд "История Отечества" объединяет вокруг себя самых талантливых, самых неравнодушных краеведов, работающих с молодежью, и интерес к этому конкурсу, итоги которого мы подвели, только из года в год растет", - отметил Нарышкин.

В 2025 году участниками конкурсной программы стали более 600 человек из 85 регионов России, а также Белоруссии, Молдавии и Казахстана. По итогам конкурсного отбора по три победителя из каждого федерального округа, а также из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей получают денежные премии. Награда за первое место в этом году составляет 150 тысяч рублей.

Международный конкурс краеведов, работающих с молодежью, проводится Российским историческим обществом и фондом "История Отечества". Он направлен на поддержку лучших практик преподавания и популяризации истории малой родины среди детей и молодежи до 18 лет. Участие в конкурсе принимают учителя школ, педагоги дополнительного образования, работники учреждений культуры, представители некоммерческого сектора. Оцениваются результаты их краеведческой деятельности, наиболее интересные краеведческие проекты и другие достижения.