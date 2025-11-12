На центральных улицах Москвы закрывали движение

Движение временно закрыто на Большом Каменном мосту, на Кремлевской набережной

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта временно было закрыто на ряде центральных улиц Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение временно закрыто на Большом Каменном мосту, на Кремлевской набережной", - говорится в сообщении.

Также для проезда автомобилей закрывали улицу Тверская.

Позднее дептранс сообщил о восстановлении движения.

В новость внесены изменения (12:00 мск) - добавлена информация о восстановлении движения.