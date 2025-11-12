СФ одобрил закон о создании портала учета объектов культурного наследия

На платформе будет собираться и систематизироваться информация о памятниках истории и культуры

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Совфед на пленарном заседании одобрил закон о создании единого цифрового портала, который объединит сведения об объектах культурного наследия (ОКН) России, находящихся в неудовлетворительном состоянии и требующих восстановления.

Документ был разработан председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также сенаторами Лилией Гумеровой, Екатериной Алтабаевой, Людмилой Скаковской, Андреем Шевченко, и Александром Высокинским. Новые нормы будут закреплены в законах "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ" и "О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере".

Документ предусматривает создание портала на базе единой информационной системы жилищного строительства, оператором которой является ДОМ.РФ. На платформе будет собираться и систематизироваться информация о памятниках истории и культуры, включая сведения о правовом статусе и категории объекта, его местоположении, кадастровых данных, техническом состоянии, охранных обязательствах и выполненных работах по сохранению.

Как отмечается в документе, сведения о памятниках религиозного назначения, археологических объектах, мемориальных квартирах и других особо охраняемых категориях не будут включаться в систему. Портал будет содержать только информацию об объектах, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, не расположены в историко-культурных заповедниках и пригодны для восстановления.

Кроме того, в систему будет интегрирована информация о мерах государственной и муниципальной поддержки, предоставляемых для вовлечения таких объектов в хозяйственный оборот. Данные будут поступать из федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также из единого государственного реестра недвижимости.

Также уточняются полномочия федеральных, региональных и муниципальных органов власти в сфере охраны памятников и устанавливается порядок автоматизированного обмена данными между региональными и федеральными системами. Согласно документу, правительство РФ утвердит перечень отдельных федеральных памятников, сведения о которых будут размещаться в системе, а также определит адрес интернет-сайта, на котором будет осуществляться публичное раскрытие информации.

Помощь инвесторам

По словам заместителя генерального директора ДОМ.РФ Алексея Ниденса, закон упростит работу с ОКН как инвесторам, так и другим участникам процесса.

"Компания постоянно развивает возможности платформы наследие.дом.рф, чтобы сделать ее основной площадкой для сопровождения инвестора на всех этапах: от выбора объекта до его вовлечения в современную экономику. Помимо информации о более чем 1 600 объектах и их актуальном статусе, здесь уже доступна дорожная карта восстановления ОКН. В каждой карточке объекта, переданного инвестору, будут фиксироваться все этапы реставрации с момента публикации на платформе и подготовки к торгам до полного восстановления. В карту можно будет добавить фотоотчеты, акты выполненных работ и загрузить другие актуальные документы. Таким образом, органы охраны смогут получить объективный инструмент контроля, а бизнес - понятные правила взаимодействия с государством", - отметил Ниденс.