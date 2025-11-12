"Аэрофлот" и РГО создали онлайн-путеводитель по 10 регионам России

Страница каждого региона содержит информацию о природных и этнокультурных достопримечательностях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. "Аэрофлот" и Русское географическое общество создали онлайн-путеводитель по 10 регионам России, сообщила компания.

"Аэрофлот" и Русское географическое общество разработали интерактивный онлайн-путеводитель по 10 регионам России: Красноярский край, Приморский край, Камчатский край, Ставропольский край, республика Алтай, республика Татарстан, Мурманская область, Иркутская область, Сахалинская область, Самарская область", - говорится в сообщении.

Как поясняет компания, на странице путеводителя доступна возможность самостоятельно планировать поездки разной продолжительности. Страница каждого региона содержит подробную информацию о природных и этнокультурных достопримечательностях, а также карты с маршрутами и практическую информацию для самостоятельного планирования.

"Проект объединяет экспертизу РГО в области развития внутреннего туризма и широкую географию полетов "Аэрофлота" по стране. Теперь путешественники могут открыть для себя новые объекты и достопримечательности и сразу построить оптимальные маршруты к ним", - говорится в сообщении.