Комитет ГД одобрил во II чтении передачу функций частных страховых в ОМС

Согласно предлагаемым нововведениям, главы регионов должны будут принимать соответствующее решение не менее чем за год до его реализации

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по охране здоровья в ходе заседания рекомендовал палате парламента принять во втором чтении законопроект, которым в том числе предлагается предоставить регионам возможность передавать территориальным фондам обязательного медицинского страхования (ОМС) полномочия частных страховых медицинских организаций.

Законопроект на рассмотрение палаты парламента в сентябре текущего года внесло правительство РФ, в первом чтении он был принят в октябре. Согласно пояснительной записке, документ был разработан в рамках работы над пакетом законопроектов о федеральном бюджете на ближайшую трехлетку. Изменения предлагается внести в закон "Об обязательном медицинском страховании в РФ".

Законопроект предусматривает, что регионы получат право передавать территориальным фондам ОМС полномочия частных страховых медицинских организаций. Согласно предлагаемым нововведениям, главы регионов должны будут принимать соответствующее решение не менее чем за год до его реализации. Кроме того, указанные полномочия можно будет передавать территориальным фондам не менее чем на три года.

Исполнение фондами новых полномочий будет осуществляться с начала финансового года. Решение о продлении или прекращении исполнения фондами функций частных страховых медорганизаций губернаторы также должны будут принимать минимум за год до окончания срока осуществления переданных полномочий. О каждом своем решении по этой части главы субъектов должны будут уведомлять Минздрав РФ и Федеральный фонд ОМС.

Ко второму чтению в законопроект были внесены поправки, которые предполагают, что главы регионов будут получать право передавать функции частных страховщиков в фонды ОМС на основании определенных критериев. Так, глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов ранее отмечал в беседе с ТАСС, что решение о наделении главы региона указанными полномочиям будет приниматься в том числе "с учетом достижения целевых значений критериев доступности и качества медицинской помощи, результатов мониторинга деятельности страховых медицинских организаций, а также результатов оценки удовлетворенности населения деятельностью страховых организаций по защите прав застрахованных".